Евгений Селезнев: "В Турции если не атакуешь - освистают. А в "Амкаре" 11 человек сзади стоят"

Украинский нападающий "Акхисар Беледиеспор" Евгений Селезнев рассказал, чем отличается футбол в Турции от российского.

– По мнению Дьякова, в Турции футбол гораздо веселее, чем в России.

– Тут и играют, и дают играть. Помню, когда за "Кубань" выходил против "Амкара", тебе даже мяч не давали принять. 11 человек сзади стоят! Но это немного не то, согласен? На первом месте у многих результат, а в футбол играют всего четыре-пять команд.

– В Турции даже аутсайдеры летят вперед?

– А как иначе? Если ты не будешь атаковать, тебя свои же болельщики освистают. Неприятно будет выходить на поле в следующем матче. Тут осторожный футбол явно не в почете.

– "Кубань" уже забыли?

– Мне жаль болельщиков. Там действительно классная поддержка на трибунах. У команды хорошие традиции, но руководство выбрало такой вот путь. Что я тут могу поделать? (Виталий АЙРАПЕТОВ)