Евгений Селезнев: "В чемпионате России не играют в футбол"

Украинский нападающий турецкого "Акхисара" Евгений Селезнев в интервью "СЭ" заявил, что большинство команд, выступающих в чемпионате России, не играют в футбол и придерживаются оборонительного стиля игры.

– Не могу сказать, сильная у вас лига или слабая, - сказал Селезнев. - Но вот в футбол там не играют. Три-четыре команды относительно зрелищные, атакуют. А что делают остальные? Центр поля практически не переходят.

– В Турции все гораздо веселее и привлекательнее?

– Ну, конечно! Да даже чемпионат Украины четыре-пять лет назад превосходил ваш по уровню. У нас играли в футбол. Нет, я никого не хочу обидеть. Но на Украине футбол был интереснее. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, Селезнев выступал в составе "Кубани" в 2016 году.

Полностью интервью с Селезневым - здесь

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