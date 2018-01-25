Евгений Селезнев: "У Месси против "Амкара" ничего не получится – сразу по ногам надают"

Украинский нападающий "Акхисар Беледиеспор" Евгений Селезнев в интервью "СЭ" отметил, что в России непростой чемпионат, и надо ценить российских игроков.

– Если брать "Тоттенхэм", то, наверное, Кейна.

– Ну Кейн – да. Сейчас вопросов нет. Но возьмите другие команды. Дзюба не затеряется там. Ваши футболисты играют в тяжелом чемпионате, против "Амкаров", закрытых команд. Выпустите Месси против Перми и что будет?

– Что?

– Да ему сразу по ногам надают и скажут: "парень, тебе тут никто с мячом возиться не даст". Так что цените своих игроков. (Виталий АЙРАПЕТОВ)