22:51 25 января | Футбол — РФПЛ

Евгений Селезнев: "У Месси против "Амкара" ничего не получится – сразу по ногам надают"


 
Евгений СЕЛЕЗНЕВ (слева) и Федор СМОЛОВ.Евгений Селезнев: "Спрашиваю Смолова: ну как там Криштиану? Бензема хоть в порядке?"

Украинский нападающий "Акхисар Беледиеспор" Евгений Селезнев в интервью "СЭ" отметил, что в России непростой чемпионат, и надо ценить российских игроков.

– Если брать "Тоттенхэм", то, наверное, Кейна.

– Ну Кейн – да. Сейчас вопросов нет. Но возьмите другие команды. Дзюба не затеряется там. Ваши футболисты играют в тяжелом чемпионате, против "Амкаров", закрытых команд. Выпустите Месси против Перми и что будет?

– Что?

– Да ему сразу по ногам надают и скажут: "парень, тебе тут никто с мячом возиться не даст". Так что цените своих игроков. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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