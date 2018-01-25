Евгений Селезнев: "Сами наберите Смолу и спросите: "Когда ты уже свалишь в Европу"?"

Украинский нападающий "Акхисар Беледиеспор" Евгений Селезнев высказал свое мнение по поводу будущего нападающего "Краснодара" Федора Смолова.

– У вас есть ответ на один из самых популярных сейчас вопросов: Смолов уедет в Европу или нет?

– Он в хорошей форме, классный футболист. Это точно. А дальше уже сам должен решить. Мне кажется, уедет. Но это вам лучше набрать самому Смолу. Спросите у него: "Федя, ты когда-нибудь уедешь из России? Свали уже отсюда!" (смеется).

– Воронин ему все время говорит, что надо переходить в европейский клуб. А вы что-то советуете?

– А что я ему посоветую? У него есть право выбора. Хороший нападающий, интеллигентный парень. Я в свое время не уехал. Наверное, тогда мне было бы тяжело в Европе. Федя уже зрелый игрок, держит высокий уровень.

– А вы то почему не уехали?

– На тот момент я не считал, что "Днепр" или "Шахтер" слабее европейского клуба, куда приглашали. У нас был сильный чемпионат. Я ни капельки не пожалел, что никуда тогда не поехал. Играл у себя на родине за топ-клубы. Моя карьера в то время очень хорошо складывалась. (Виталий АЙРАПЕТОВ)