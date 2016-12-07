Евгений Савин: "Работаем над ребрендингом РФПЛ"

Директор РФПЛ по стратегии и развитию Евгений Савин на пресс-конференции, посвященной итогам первой части чемпионата России сезона-2016/17, назвал цели стратегии развития, разработанной до 2020 года. Также он отметил, что лига работает над собственным ребрендингом.

– Стратегия развития принята до 2020 года, – сказал Савин. – Цели – оптимизация коммерческого дохода лиги, продвижение имиджа РФПЛ, развитие молодежного футбола, регулирование условий чемпионата и участия в нем клубов, корпоративное управление РФПЛ.

Сейчас ведется большая работа внутри лиги по ребрендингу чемпионата России по футболу. Цель – произвести перезапуск продукта, чтобы вывести его на новый, привлекательный уровень. Мы полгода назад провели исследование аудитории. Опросили 7600 человек. В эти дни идет этап фокус-группы, который более четко уточняет вещи, которые мы выяснили по итогам первого этапа.

У нас 42 процента жителей России в городах 100 тысяч и более человек интересуется футболом. Это большая аудитория. Из 58 процентов, которые не интересуется футболом, есть большая доля, которая интересуется им редко и является потенциальной аудиторией. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)