Евгений Савин: "Работаем над ребрендингом РФПЛ"

Директор РФПЛ по стратегии и развитию Евгений Савин на пресс-конференции, посвященной итогам первой части чемпионата России сезона-2016/17, назвал цели стратегии развития, разработанной до 2020 года. Также он отметил, что лига работает над собственным ребрендингом.
– Стратегия развития принята до 2020 года, – сказал Савин. – Цели – оптимизация коммерческого дохода лиги, продвижение имиджа РФПЛ, развитие молодежного футбола, регулирование условий чемпионата и участия в нем клубов, корпоративное управление РФПЛ.
Сейчас ведется большая работа внутри лиги по ребрендингу чемпионата России по футболу. Цель – произвести перезапуск продукта, чтобы вывести его на новый, привлекательный уровень. Мы полгода назад провели исследование аудитории. Опросили 7600 человек. В эти дни идет этап фокус-группы, который более четко уточняет вещи, которые мы выяснили по итогам первого этапа.
У нас 42 процента жителей России в городах 100 тысяч и более человек интересуется футболом. Это большая аудитория. Из 58 процентов, которые не интересуется футболом, есть большая доля, которая интересуется им редко и является потенциальной аудиторией. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
sb1006
У нас 42 процента жителей России в городах 100 тысяч и более человек интересуется футболом. Это большая аудитория. /// Интересуются, значит готовы прийти на стадион и поддержать команду. Берём Казань. Население больше 1 млн. На игру "Рубина" с топовой командой РФПЛ придут 20.000-30.000 (при дешёвых билетах 100-400 руб. - цены реальные). Это 2-3 % в городе, имеющим команду РФПЛ ! И где остальные 39-40 % ? Те, кто знает, что мяч круглый, а поле зелёное ?
16:42