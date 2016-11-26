17:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Евгений Савин может возобновить карьеру

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Бывший нападающий ряда российский клубов Евгений Савин допустил возвращение в чемпионат России в качестве действующего игрока. На своей странице в Instagram он сообщил, что отправится на недельный сбор с командой премьер-лиги, если к 1 января наберет 156 тысяч подпсчиков. На данный момент на его страницу подписано 16,2 тысячи человек.

Савин в бытность футболистом большую часть карьеры провел в "Крыльях Советов". В марте 2007 года был вызван из самарского клуба в сборную России, но так и не сыграл за нее. С ноября прошлого года он работает ведущим передачи "Культ тура".

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BNRSVGdgHUP/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Lovec

приколист женя

18:55

Сосед дворовского тренера

Ну, тогда и ЛЁНЬКЕ -- ка=вэ=эн=щику пора в "рамку" становиться.... Интересно, победит ли ОН коня--фея в Л.Ч. "плюс 42" ?????

18:27

Дениска Жуковский

Он хочет чтобы от него стали отписываться?

18:15

Andvaraforce

согласен. телевизор - это вот прямо его.

18:01

James Gang

Сапогова ещё верните!

18:01

Maedhros

зачем? в качестве ведущего у него получается получше, чем в качестве игрока.

17:54

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Материалы других СМИ