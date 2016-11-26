Евгений Савин может возобновить карьеру

Бывший нападающий ряда российский клубов Евгений Савин допустил возвращение в чемпионат России в качестве действующего игрока. На своей странице в Instagram он сообщил, что отправится на недельный сбор с командой премьер-лиги, если к 1 января наберет 156 тысяч подпсчиков. На данный момент на его страницу подписано 16,2 тысячи человек.

Савин в бытность футболистом большую часть карьеры провел в "Крыльях Советов". В марте 2007 года был вызван из самарского клуба в сборную России, но так и не сыграл за нее. С ноября прошлого года он работает ведущим передачи "Культ тура".