Евгений Савин может возобновить карьеру

Бывший нападающий ряда российский клубов Евгений Савин допустил возвращение в чемпионат России в качестве действующего игрока. На своей странице в Instagram он сообщил, что отправится на недельный сбор с командой премьер-лиги, если к 1 января наберет 156 тысяч подпсчиков. На данный момент на его страницу подписано 16,2 тысячи человек.
Савин в бытность футболистом большую часть карьеры провел в "Крыльях Советов". В марте 2007 года был вызван из самарского клуба в сборную России, но так и не сыграл за нее. С ноября прошлого года он работает ведущим передачи "Культ тура".
Lovec
приколист женя
18:55
Сосед дворовского тренера
Ну, тогда и ЛЁНЬКЕ -- ка=вэ=эн=щику пора в "рамку" становиться.... Интересно, победит ли ОН коня--фея в Л.Ч. "плюс 42" ?????
18:27
Дениска Жуковский
Он хочет чтобы от него стали отписываться?
18:15
Andvaraforce
согласен. телевизор - это вот прямо его.
18:01
James Gang
Сапогова ещё верните!
18:01
Maedhros
зачем? в качестве ведущего у него получается получше, чем в качестве игрока.
17:54