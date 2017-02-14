Евгений Савин: "Был на матче "Анжи" со "Спартаком". Тагирбекова провожали два охранника – это слишком"

Бывший футболист и телеведущий Евгений Савин в интервью "Фонтанке" выразил уверенность в том, что "Анжи" сможет не провалиться, несмотря на смену курса. В пример он привел "Амкар", предложив поставить памятник главному тренеру пермяков Гаджи Гаджиеву.

– "Анжи" опять сменил курс.

– Тут был частный инвестор, Сулейман Керимов. Он хотел объять необъятное.

– Мне кажется, даже объял его.

– По результату не объял. Керимов сделал резонансный клуб, но с перегибами. Я был на матче "Анжи" со "Спартаком" в "Лужниках". Расима Тагирбекова от спортивной зоны до парковки провожали два охранника. Я играл с Расимом Тагирбековым, он обычный парень из Дагестана. Два охранника – это too much. Зачем?

Кстати, помнишь, как в Роберто Карлоса бросили банан? Это было в Самаре, я играл против Карлоса и в этот момент пошел в подкат против него. Слышу – недовольный гул трибун. Думаю, что такое, а только потом понял, что это совпало с швырянием банана. Карлос ушел тогда, больше на поле не выходил. Но на футболе бывает и такое. Такое пресечь невозможно.

В общем, Сулейман захотел сделать WOW, а все и сразу не очень получилось. Пришел Осман Кадиев, я играл против его "Динамо" из Махачкалы. Кадиев, кстати, взял Григоряна из Владивостока.

– Успел сбежать от доширака.

– У него всегда бойцовские команды. Витальич – приверженец футбола с огнем. На сборах он новичкам выдавал боксерские перчатки, прикинув вес. Типа, "раунд". Метелили друг друга так – у меня челюсть отпадала. Так Григорьян проверял характер новичков. На третий день я получил травму, и до меня очередь не дошла. Не хотел бы попасть под Асильдарова.

В "Анжи" потолок сделали миллион рублей, для РФПЛ не супер, но для российского футбола сейчас – не мегакатастрофа. Ребята, давайте жить по средствам. "Амкар" идет в четверке. Это супертоп. Можно Гаджиеву ставить памятник, рядом с "Солеными ушами" в Перми. Нельзя раздувать рынок так, чтоб потом регион терял футбол.