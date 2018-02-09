Евгений Муравьев: "У Сапеты в "Динамо" условия как в "Реале" и "Барселоне"

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев рассказал о намерении клуба расторгнуть контракт с Александром Сапетой. По словам Муравьева, у хавбека слишком высокая зарплата, сопоставимая с условиями ведущих клубов мира. В текущем сезоне Сапета провел 12 матчей в чемпионате России.
– Чтобы вы понимали: Сапета сегодня получает больше, чем получал Погребняк, - рассказал Муравьев. - По новому контракту зарплата Сапеты стала в пять раз больше той, которая у него была по предыдущему соглашению с "Динамо". Мы полгода пытались переподписать контракт с Сапетой, вернуться к разумным цифрам. Не удалось. Не остается ничего другого кроме как расстаться с ним.
– Предложений от других клубов у Сапеты нет?
– Кто ему такие финансовые условия предложит? У него условия как в "Реале" и "Барселоне". (Илья АНДРЕЕВ)
kostyauuvarov
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
22:40
werder63
Посыпались БОЛТУНИШКИ))) Игрочишка в Тулу вылетел, а помощник повара пойдет шаурму готовить))) Вообще никому не сдался)) А промолчали бы - за умных сошли)))
21:45
macho1979
А кто ему такой контракт подписал? Не Динамо ли? А какого хера теперь снизить решили. Динамо машина последнее время всех динамит. организация для распила бабок. нужно пересажать всех управленцев с конфискацией
20:05
Джин_SM(v3)
Ну так, Гурамчика тряхните, он не далеко же. В лесу всё и компенсирует.
18:57
shpasic
от там в футбол-то играет или только шашлычника изображает?
18:56
drony4
Сами предложили,теперь воняют.Смех, да и только!
18:35