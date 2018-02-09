Евгений Муравьев: "У Сапеты в "Динамо" условия как в "Реале" и "Барселоне"

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев рассказал о намерении клуба расторгнуть контракт с Александром Сапетой. По словам Муравьева, у хавбека слишком высокая зарплата, сопоставимая с условиями ведущих клубов мира. В текущем сезоне Сапета провел 12 матчей в чемпионате России.

– Чтобы вы понимали: Сапета сегодня получает больше, чем получал Погребняк, - рассказал Муравьев. - По новому контракту зарплата Сапеты стала в пять раз больше той, которая у него была по предыдущему соглашению с "Динамо". Мы полгода пытались переподписать контракт с Сапетой, вернуться к разумным цифрам. Не удалось. Не остается ничего другого кроме как расстаться с ним.

– Предложений от других клубов у Сапеты нет?

– Кто ему такие финансовые условия предложит? У него условия как в "Реале" и "Барселоне". (Илья АНДРЕЕВ)

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