Евгений Муравьев: "Надеюсь, что и "Динамо", и Рауш сделали правильный выбор"

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев отметил, что, подписав контракт с защитником Константином Раушем, они продолжают укреплять команду ко второй части чемпионата России. Он также добавил, что игрок хотел играть в России в преддверии чемпионата мира-2018.

Напомним, "Динамо" сегодня объявило о трансфере Рауша. Детали контракта с 27-летним футболистом не разглашаются.

– Мы продолжаем последовательно укреплять команду к весенней части чемпионата России, – приводит официальный сайт "Динамо" слова Муравьева. – В ситуации с Раушем совпали интересы у обеих сторон – Константин хочет играть в России, чтобы быть на виду у тренеров национальной сборной в преддверии домашнего чемпионата мира, а "Динамо" заинтересовано в сильном футболисте, который может вывести команду на новый уровень. И мы рады, что теперь Константин Рауш в "Динамо". Надеюсь – и мы, и Рауш сделали правильный выбор.