Евгений Марков: "Зенит" дал "Тосно" легкую пощечину, но мы справимся с этим ударом"

Нападающий "Тосно" Евгений Марков после поражения от "Зенита" (0:5) в матче 17-го тура чемпионата России отметил, что его команде не хватило индивидуального мастерства. Он также добавил, что еще ни разу в карьере так крупно не проигрывал.

– Нам не хватило индивидуального мастерства. Дали легкую пощечину, но мы с командой справимся с этим ударом, – сказал Марков. – Второй гол – переломный момент в матче. После этого мы расклеились, и нам тяжело было отыграться.

– Кокорин предположил, что у "Тосно" во втором тайме закончились силы. Это так?

– Было действительно тяжело. "Зенит" играет в очень хороший футбол, против него всегда трудно. Все опускаются вниз для приема мяча.

– Это самый неудачный матч в сезоне?

– Да я и в карьере так крупно еще не проигрывал. (Гоша ЧЕРНОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Тосно"