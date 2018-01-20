Евгений Марков: "Зачем идти в "Зенит" и сидеть на скамейке?"

Новичок "Динамо" Евгений Марков в интервью "СЭ" отметил, что отказался от перехода в "Зенит", так как хочет играть, а не сидеть в запасе. По его мнению, в стане сине-бело-голубых хватает нападающих.

- Почему отказали "Зениту", который в итоге вышел на вас, и отправились в "Динамо"?

– А зачем мне сейчас идти в "Зенит"? Там есть нападающие. Их много и они квалифицированные. И я не вижу смысла переходить туда и сидеть на скамейке.

– Почему именно на скамейке?

– У меня хватает примеров игроков, которые переходили в "Зенит" и фактически переставали там выходить на поле. Пашка Могилевец находился на пике формы в "Рубине". Оказался в Питере и многое потерял – в игровом тонусе и физических кондициях... Не хочу повторять ошибок своих друзей. Моя цель – играть, часто выходить на поле.

– Получается, вы испугались конкуренции с Кокориным?

– Нет, ни в коем случае не испугался. Но я не вижу смысла подписывать контракт с "Зенитом". Там, как я уже заметил, хватает футболистов моего амплуа. Тем более уже можно слагать легенды о том, как питерский клуб делает ставку на своих воспитанников... (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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