Евгений Марков: "В первом тайме против "Зенита" "Тосно" играл не в свою силу, мы можем лучше"

Нападающий "Тосно" Евгений Марков в перерыве матча 17-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что его команда может играть намного лучше. Он также добавил, что игрокам "Тосно" нужно обязательно реализовывать свои моменты.

– Не сказал бы, что мы хорошо начали матч. Сыграли не в свою силу, можем намного лучше, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Марков. – Будем исправляться, создавать моменты.

С такой командой, как "Зенит", никогда не будет много моментов. Если они появятся, надо их реализовывать.

Трансляция матча "Зенит" - "Тосно"