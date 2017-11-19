20:03 | Футбол — РФПЛ

Евгений Марков: "В первом тайме против "Зенита" "Тосно" играл не в свою силу, мы можем лучше"


Нападающий "Тосно" Евгений Марков в перерыве матча 17-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что его команда может играть намного лучше. Он также добавил, что игрокам "Тосно" нужно обязательно реализовывать свои моменты.

– Не сказал бы, что мы хорошо начали матч. Сыграли не в свою силу, можем намного лучше, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Марков. – Будем исправляться, создавать моменты.

С такой командой, как "Зенит", никогда не будет много моментов. Если они появятся, надо их реализовывать.

 Трансляция матча "Зенит" - "Тосно" 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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