Евгений Марков: "Сделал шаг вперед"

Новичок "Динамо", отказавшийся переходить из "Тосно" в "Зенит", Евгений Марков в интервью "СЭ" отметил, что переход в стан бело-голубых является шагом вперед. Также он отметил, что перебрался в московский клуб не из-за денег.

– Вы сказали, что решились на переход после третьего звонка главного тренера "Динамо" Дмитрия Хохлова. Что смущало до этого?

– Да, в принципе, ничего не смущало. Подкупило, что главный тренер проявил ко мне такой стойкий интерес. Это очень важно, чтобы именно наставник на тебя рассчитывал, а не только руководство клуба.

– Если посмотреть на турнирную таблицу, ваш переход из "Тосно" в "Динамо" может показаться довольно странным. Бело-голубые всего на два очка опережают ленинградцев, и на сегодняшний день это команды примерно одного уровня. Разве не так?

– Я бы не сказал, что это команды одного уровня. "Динамо", на мой взгляд, посильнее, повыше классом, хотя я сейчас никоим образом не хочу обидеть свой бывший клуб. Кроме того, у бело-голубых отличная инфраструктура, база, много болельщиков, достраивается свой стадион. Это клуб с богатой историей и великими традициями. Безусловно, этот переход для меня – шаг вперед.

– В деньгах выиграли?

– Если бы выбирал деньги, я бы, наверное, ушел в другой клуб (улыбается). (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Маркова