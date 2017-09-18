Евгений Марков: "Считаю, что судья ошибся, удалив Шахова в матче против "Спартака"

Нападающий "Тосно" Евгений Марков после матча 10-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2) подчеркнул, что, несмотря на удаление, "лесникам" удалось собраться и вырвать ничью. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет забитый гол.

– Игра получилась скомканной из-за того, что Виталия Шахова удалили в середине первого тайма, – цитирует клубная пресс-служба Маркова. – Но мы бились до конца и заслужили одно очко, я считаю.

– Обсуждали удаление в перерыве?

– Мы на скамейке естественно обсуждали. Когда зашли в раздевалку, пересмотрели этот эпизод. По моему мнению удаления не было, но судить, конечно, не мне – судья решил иначе.

– "Спартак" сильный раздражитель?

– Для каждого из нас все команды в премьер-лиге сильные раздражители. Мы не являемся топ-клубом, но стремимся им стать. Тем более, Дмитрий Парфенов с Владимиром Бесчастных сами спартаковцы, и, думаю, для них эта игра была крайне принципиальна. После игры в раздевалке тренеры нас похвалили и поблагодарили за игру.

– За счет чего получилось сравнять счет? Эмоции?

– Естественно, в первую очередь эмоции, во-вторых, все верили до конца в победу – никто не опустил руки после удаления, все играли и бились до конца.