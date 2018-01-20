Евгений Марков: "Почему "Вест Хэм" не уровень Смолова? Там играет Чичарито"

Новичок "Динамо" Евгений Марков в интервью "СЭ" заявил, что нападающему "Краснодару" Федору Смолову нет смысла переходить в "Зенит". По его мнению, любой английский клуб на две головы выше российской команды.

– Менять "Краснодар" на "Зенит" нелогично?

– Я не вижу в этом смысла.

– А нужно ли ему тогда переходить в средний европейский клуб – например, в "Вест Хэм"? Или это не уровень Смолова?

– Ну не знаю. А, допустим, Чичарито почему-то играет в "Вест Хэме". Разве он хуже Смолова? А еще за "молотобойцев" выступает Энди Кэрролл. Тоже форвард с именем, как ни крути. На мой взгляд, любой английский клуб на две головы выше российской команды. Это мое мнение.

– Интересное.

– Ну возьмем для примера "Лестер". Средний клуб, который выиграл чемпионство. Или посмотрите состав того же "Вест Хэма" и многое станет понятно. Там выступают ведущие игроки своих сборных. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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