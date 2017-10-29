15:00 | Футбол — РФПЛ

Евгений Марков: "Нет ощущения, что "Динамо" дожмет "Тосно"


Нападающий "Тосно" Евгений Марков в перерыве матча 15-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил, что команда должна постараться поймать соперника на контратаке. Форвард подчеркнул, что "Тосно" вынужден играть без мяча.

– Изначально не было плана играть без мяча, но мы забили быстрый гол, поэтому играем по счету, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Марков. – Конечно, неприятно играть без мяча, но нужно терпеть и поймать соперника на контратаке. Есть ли ощущение, что "Динамо" дожмет? Нет (улыбается).

Трансляция матча "Динамо" – "Тосно"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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