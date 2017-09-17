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16:30 | Футбол — РФПЛ

Евгений Марков: "Мне показалось, что Шахов не фолил"

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Нападающий "Тосно" Евгений Марков после матча 10-го тура чемпионата России против"Спартака" (2:2) отметил, что игра получилась сложной. Тосненцы играли вдесятером с 29-й минуты, когда за фол последней надежды был удален Виталий Шахов

– Тяжелая игра, - сказал Марков. - По удалению судить не мне, но мне показалось, что Шахов не фолил. Но мы молодцы, тренеры нас похвалили. В раздевалке подбодрили Шахова. Сказали, что ничего страшного, бывают такие ошибки в футболе.

– Со стороны не было ощущения, что вы играете в меньшинстве. А у вас?

– Когда я вышел, не было такого. Все были заведенные, все бились до конца. И в результате мы добились своего. (Гоша ЧЕРНОВ)

"Спартак" в большинстве упустил победу над "Тосно"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Ну и? Человек прямым текстом заявил, что ему ПОКАЗАЛОСЬ.

16:49