Евгений Марков: "Хотели наказать молодого вратаря ЦСКА"

Нападающий "Тосно" Евгений Марков после матча 5-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2) отметил, что команда пропустила глупые голы. Форвард высказал мнение, что его команда играла не хуже соперника.

– Пропустили глупые голы, поэтому проиграли, – сказал Марков. – Играли не хуже ЦСКА.

– Вы много били. Была установка?

– Нет, это мое решение. Все смотрели предыдущий матч ЦСКА, видели – вратарь молодой, неуверенно играет. Хотели наказать его.

– ЦСКА создает впечатление претендента на чемпионство?

– Не знаю. Мне кажется, "Зенит" сильнее. (Гоша ЧЕРНОВ)

Трансляция матча "Тосно" – ЦСКА