Евгений Марков: "Хотели наказать молодого вратаря ЦСКА"

Нападающий "Тосно" Евгений Марков после матча 5-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2) отметил, что команда пропустила глупые голы. Форвард высказал мнение, что его команда играла не хуже соперника.
– Пропустили глупые голы, поэтому проиграли, – сказал Марков. – Играли не хуже ЦСКА.
– Вы много били. Была установка?
– Нет, это мое решение. Все смотрели предыдущий матч ЦСКА, видели – вратарь молодой, неуверенно играет. Хотели наказать его.
– ЦСКА создает впечатление претендента на чемпионство?
– Не знаю. Мне кажется, "Зенит" сильнее. (Гоша ЧЕРНОВ)
vassel
Наказать???? За что? Потому что молодой? Может тебя наказать, за то что дурачок?
23:27 9 августа
foreverCSKAforever
Решение правильное. Но стоило перед этим потренировать удары. Особенно Мирзову.
23:08 9 августа