Евгений Марков: "Галицкий построил крутой стадион, у меня аж мурашки пошли по коже"

Нападающий "Тосно" Евгений Марков сравнил стадион "Краснодара" с "Сан-Сиро" и другими ведущими аренами Европы. По его словам, ему нравится политика развития краснорадцев.

- Офигел от стадиона в Краснодаре, у меня аж мурашки пошли по коже, - сказал Марков в интервью пресс-службе "Тосно". - Построили действительно очень хороший стадион. Я был в Европе на стадионе "Боруссии", "Баварии", был в Италии на "Сан-Сиро". Но они не сравнятся со стадионом "Краснодара".

Сергей Галицкий построил действительно очень крутой стадион. Вообще мне нравится политика клуба. Я бы хотел, чтобы у "Тосно" было такое же направление развития.