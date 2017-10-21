Евгений Марков: "Если выбирать между своим голом и победой "Тосно", конечно, выберу последнее"

Нападающий "Тосно" Евгений Марков после матча 14-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:1) отметил, что ростовчане – организованная команда, с которой сложно играть. Форвард также добавил, что у "лесников" не хватало последнего паса.

– Что скажете об игре?

– Тяжелый матч. "Ростов" – организованная команда, с которой сложно играть. Забили быстрый гол, который потом стал давить на нас, сели в оборону – и играть стало тяжелее. Во втором тайме вроде выровняли игру, но пропустили с пенальти, не знаю, было нарушение или нет. Если выбирать между своим голом и победой команды, конечно, выберу последнее.

– "Тосно" много атаковал, но не забил. Это "Ростов" хорошо оборонялся, или у вас что-то не получалось?

– Не хватало последнего паса. Тренер поработает с нами, и будем лучше действовать в последней фазе атаки. Соперник раскрылся, когда пропустил, появились свободные зоны, поэтому атаки стали проходить.

– Вы забили уже пятый мяч, почти догнали Промеса. Есть задача стать лучшим бомбардиром чемпионата?

– Есть задача забивать в каждом матче, а там посмотрим.

– Ждете звонка от Станислава Черчесова?

– Пока об этом не думаю, честно. Конечно, хотелось бы – к этому стремятся все российские футболисты. Рад за Заболотного, он это заслужил – прекрасно вижу, как он работает на тренировках и в матчах.

– Не просили его замолвить за вас словечко?

– Нет, он пока не такой большой авторитет в сборной!