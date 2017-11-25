Евгений Марков: "Если так играть в каждом матче - почему бы не обогнать Кокорина?"

Нападающий "Тосно" Евгений Марков после матча 18-го тура чемпионата России против "Арсенала" (3:2) всей команде было принципиально одержать победу в минувшей встрече. Сам Марков стал автором хет-трика в ворота туляков, и теперь на его счету 8 голов в премьер-лиге текущего сезона.

– Именно для вас были принципиально победить сегодня?

– Для всей команды было принципиально победить. Этот матч был важен с точки зрения турнирной борьбы. Впереди встречи с сильными соперниками – ЦСКА и "Локомотивом". Сегодня нужно было обязательно выиграть и мы рады, что сделали это.

– Это ваш первый хет-трик?

– В ФНЛ хет-трики были, но это другой турнир.

– Готовы обогнать Кокорина, у которого девять мячей, в гонке бомбардиров?

– Не думал об этом. Но если делать так в каждом матче, то почему бы и нет? (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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Трансляция матча "Тосно" – "Арсенал"