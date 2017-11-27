Евгений Марков: "Если буду играть так и дальше, есть маленькая надежда, что пригласят в сборную России"

Нападающий "Тосно" Евгений Марков в интервью "СЭ" отметил, что до хет-трика в ворота "Арсенала" (3:2) не задумывался о возможном вызове в сборную России. По его словам, чтобы надеяться на приглашение, необходимо играть так же.

– После мяча в ворота "Спартака" вы попали в аварию. Как доехали домой с "Петровского" после хет-трика?

– Слава богу, все хорошо. Ребята шутят, что мне стоит легонько сталкиваться после каждой игры, тогда буду забивать постоянно.

– Сразу после финального свистка вы сказали, что эйфория была только в раздевалке, а потом эмоции улеглись. Но ведь это первый хет-трик сезона. Неужели сейчас не радуетесь?

– Конечно, я счастлив, но эйфория действительно осталась на "Петровском". Просто осознал, что могу забивать по три чаще, чем раз в год.

– Сколько хет-триков нужно сделать, чтобы попасть в сборную на ЧМ-2018?

– Не задумывался над этим. Если дальше буду работать так же, отдаваться игре, есть маленькая надежда, что меня заметят и пригласят. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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