Евгений Марков: "Для меня очень тяжело прощаться с "Тосно", переход в "Динамо" дался непросто"

Новичок "Динамо" Евгений Марков отметил, что ему было очень тяжело прощаться с "Тосно". Он также добавил, что уже поставил перед собой цель на вторую часть чемпионата России.

Сегодня бело-голубые подписали контракт с 23-летним форвардом. Он будет играть под 7-м номером.

– В "Тосно" осталась частичка сердца?

– Да, на самом деле, очень тяжело для меня прощаться с этой командой. Там коллектив – одна большая семья, и это не просто слова, – приводит официальный сайт "Динамо" слова Маркова. – Со всеми ребятами очень тепло общаюсь, многие стали для меня настоящими друзьями. С этой точки зрения переход дался непросто. Но это футбол, это жизнь…

– Матч с тосненцами будет для вас особенным?

– Знаете, я посмотрел календарь игр "Динамо" в оставшейся части сезона и могу сказать, что каждый матч будет для меня особенным. Все игры весной будут тяжелыми.

– Ставите перед собой какие-либо голевые задачи на весеннюю часть сезона?

– Да, ставлю, но в уме и на общественность их выносить не хочу. Честно скажу – обсуждали перед началом чемпионата с агентом, с родителями, и я планировал забить в первой части сезона восемь. Про планы на весну не скажу, но цифра в голове у меня есть.

В текущем сезоне Марков провел за "Тосно" 21 матч во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 2 передачи.