Евгений Малкин: "В футболе болею только за сборную, но не за "Спартак", "Зенит" или ЦСКА"

Российский нападающий Евгений Малкин, сегодня получивший приз "Харламов Трофи", рассказал о своих предпочтениях в других видах спорта.
– В футболе болею только за сборную, – заявил Малкин. Отдельно не поддерживаю ни "Спартак", ни "Зенит", ни ЦСКА. Следил в последние дни за чемпионатом мира по легкой атлетике, большое спасибо нашим спортсменам за медали. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Millwall82
Ну так не удивительно, в Магнитогорске нет ФК, а челябинский Зенит играет в ПФЛ.
17:23
armi
А пришел все же на матч ЦСКА!!!
16:51
super_bear
Красавчик. Так и надо. Вполне дипломатично)
16:43
баламошка
lordblack А зачем вообще пинают мячи всякие Лопыревы, Белоголовцевы, Малкины и т.п.?/////////////Белоголовцев за Спартак топит, у Лопырёвой с..... большие, а у Малкина ни с.... нет и ни за кого он не болеет. Глупые лошади.
16:38
lordblack
А зачем вообще пинают мячи всякие Лопыревы, Белоголовцевы, Малкины и т.п.?
16:34
баламошка
И зачем лошади приглашали его мяч пнуть?
16:17