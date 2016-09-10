Евгений Макеев: "Спартак" в хорошей форме, поэтому матч с "Локо" будет позитивным"

Защитник "Спартака" Евгений Макеев, продолжаюсь восстанавливаться после травмы, отметил, что красно-белые находятся в хорошей форме. Он выразил предположение, что предстоящий матч 6-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" завершится для команды положительно.

– Однообразные велосипед и тренажерный зал уже поднадоели, – приводит пресс-служба "Спартака" слова Макеева. – Поэтому хочется уже на поле работать с мячом. Восстанавливаюсь потихоньку. Еще пока рано тренировать на поле, поэтому у меня отдельные занятия. Команда сейчас в неплохой форме, показывает хорошую игру. Думаю, грядущий матч с "Локомотивом" будет позитивным. Обязательно поддержку ребят.