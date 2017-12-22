11:37 22 декабря | Футбол — РФПЛ

Евгений Макеев: "Симпатизирую Макгрегору, но болею за Нурмагомедова"


Защитник "Ростова" Евгений Макеев в интервью клубной пресс-службе рассказал, что он интересуется единоборствами.

– В вашем инстаграме есть фотография, на которой вы, Саша Зуев и Хабиб Нурмагомедов. Расскажите, где вы с ним пересеклись.

– Мы собирались лететь на сборы. В аэропорту встретили Нурмагомедова и решили с ним сфотографироваться. Смотрю его бои и болею за Хабиба.

– Он вам нравится больше, чем, например, Макгрегор?

– Да, потому что он выступает за Россию. Хотя Макгрегору тоже симпатизирую, так как он любит устраивать шоу.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/11442

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