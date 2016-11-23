16:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Евгений Макеев: "На сборах "Спартак" много трудился над перестроениями"

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Защитник "Спартака" Евгений Макеев рассказал о том, как команда работает над игрой в обороне. Макеев ни разу не выходил на поле после матча Лиги Европы с кипрским АЕК.

– При Каррере спартаковцы стали уделять больше внимания игре в обороне?

– На сборах мы много трудились над перестроениями. Отрабатывали командные взаимосвязи, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Макеева. – Ведь игра в обороне строится не только на защитниках. Мы не демонстрируем закрытый футбол в матчах, но на тренировках, безусловно, работаем над действиями в защите.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/97138/

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