Евгений Макеев: "На сборах "Спартак" много трудился над перестроениями"

Защитник "Спартака" Евгений Макеев рассказал о том, как команда работает над игрой в обороне. Макеев ни разу не выходил на поле после матча Лиги Европы с кипрским АЕК.

– При Каррере спартаковцы стали уделять больше внимания игре в обороне?

– На сборах мы много трудились над перестроениями. Отрабатывали командные взаимосвязи, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Макеева. – Ведь игра в обороне строится не только на защитниках. Мы не демонстрируем закрытый футбол в матчах, но на тренировках, безусловно, работаем над действиями в защите.