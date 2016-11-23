15:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Евгений Макеев: "Каррера запретил есть яичницу и сосиски"

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Защитник "Спартака" Евгений Макеев рассказал о том, как питаются футболисты команды. Он добавил, что игроков постоянно проверяют на наличие лишнего веса. Макеев ни разу не выходил на поле после матча Лиги Европы с кипрским АЕК.

– Как питаются футболисты? С приходом Массимо Карреры на должность главного тренера "Спартака" меню команды изменилось?

– Было удивительно, что Массимо Каррера запретил есть яичницу и сосиски. А так – рацион у нас стандартный: в день поединка едим куриный суп, спагетти, рис, мясо или рыбу, - приводит слова Макеева официальный сайт "Спартака". - То есть ту пищу, которая быстро усваивается. После игры в раздевалку приносят пиццу. Когда играешь, есть после матча не хочется, а вот если сидишь на скамейке, то – очень. Знаю по собственному опыту. (Улыбается.)

– Во сколько спартаковцы завтракают?

– Все зависит от того, во сколько начинается тренировка или игра. Если матч мы проводим дома, то завтрак обычно в 9:30 утра. Он, как правило, свободный. Все должны быть на разминке, которая проходит около 12:00. А после нее у нас обед.

– Есть ли в команде штрафы за лишний вес?

– Сейчас нет. Но у нас регулярно проводят замер жира. Он и показывает, нужно тебе худеть или нет.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/97138/

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А пиццу с яйцами и сосисками приносят?

16:24

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