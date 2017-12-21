Евгений Макеев: "Играть за "Спартак" сложнее, чем за "Ростов"

Защитник "Ростова" Евгений Макеев рассказал о том, что для него значит чемпионство в составе "Спартака". В прошлом сезоне игрок обороны выступал за красно-белых, однако летом этого года 28-летний игрок перебрался в клуб из Ростова-на-Дону.

– Чемпионство? Это останется в памяти, – цитирует пресс-служба "Ростова" Макеева. – Для меня не столь важно, сколько я пропустил в том сезоне из-за травмы. У нас были разные сезоны. Иногда до золота не хватало совсем немного. Стоит понимать, что играть за "Спартак" сложнее – ты всегда под пристальным вниманием.

– Где храните золотую медаль?

– Дома, в Череповце.

– Какие главные отличия Ростова-на-Дону от Москвы?

– Климат, отсутствие пробок и более размеренная жизнь. Москва – это город "двух дел": если тебе нужно съездить в два разных конца столицы, то это занимает весь день. Здесь все проще, ближе и удобнее.

– Знаете, что фанаты "Ростова" дружат с фанатами "Спартака"?

– Конечно. Здесь отличные болельщики, они хорошо поддерживают команду.