Евгений Луценко: "Жарить шашлык" после гола? Я не сторонник провокаций"

Накануне дерби интервью "СЭ" дал форвард "Динамо" Евгений Луценко, чей гол в концовке прошлого сезона лишил "Спартак" Лиги чемпионов.

– Как собираетесь праздновать гол в ворота красно-белых? Может быть, изобразите, что жарите шашлык, как это делал Александр Сапета?

– Ой, я не сторонник всех этих ритуалов, провокационных жестов. У меня все зависит от эмоций, все естественно. Даже не знаю, как себя поведу, если забью в субботу. Может быть, кувыркнусь, может быть, прыгну (улыбается). (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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