22:38 20 августа | Футбол — РПЛ

Евгений Луценко: "Всю неделю руководство и болельщики будут готовить "Динамо" к "Спартаку"


Нападающий "Динамо" Евгений Луценко перед матчем 5-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что команда по-особому настраивается на столичное дерби.

– Всю неделю будет ажиотаж. Наше руководство и наши болельщики будут уже до матча готовить нас к игре, – сказал Луценко. – С нетерпением ждем матча.

– В предыдущем чемпионате "Динамо" помешало "Спартаку" занять второе место. В этом порвете соперника?

– Если победим, то поднимемся выше в таблице.

– То есть для вас это будет обычная игра?

– Нет, она не обычная. Но сейчас начало чемпионата и еще не ясно, кто будет бороться за чемпионство, а кто за выживание. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
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