Евгений Луценко: "В матче с "Оренбургом" мы готовились к другому"

Нападающий "Динамо" Евгений Луценко после победы над "Оренбургом" (2:0) в матче 6-го тура РПЛ отметил, что бело-голубые не дали играть сопернику в тот футбол, который он показывал раньше.



- Какое впечатление произвел "Оренбург"?

- Я сам родом из Оренбурга и играл против этой команды много раз. Мы смотрели ее матчи и готовились к другому. Команда в пяти предыдущих турах играла в другой футбол, много созидала, хорошо выходила и в этом матче мы не дали ей играть в тот футбол, который она демонстрировала.

- Как перестроились после первого тайма?

- Особо не перестраивались, просто друг друга просили, чтобы быстрее передавали мяч из полузащиты в нападение. Во втором тайме мы реализовали свои моменты. Первый тоже провели неплохо, было постоянное давление. Сегодня мы провели цельный матч, а не шестьдесят минут. Мы выдержали.

- В первом тайме были моменты, чтобы забить. Подвела реализация?

- Моменты были, мы даже попали в перекладину. Было давление и от этого шли какие-то удары. Где-то надо было исполнять, где-то просто не повезло. А во втором тайме получилось удачно: Марков реализовал свой момент и в конце, когда появились зоны, мы стали выбегать. Моментов было много. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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