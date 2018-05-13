Евгений Луценко: "В "Динамо" постоянно прививают, что против "Спартака" нужно играть от ножа"

Нападающий "Динамо" Евгений Луценко, ставший автором победного гола в ворота "Спартака" (1:0), отметил особую значимость успеха для бело-голубых.

– Рады победе над "Спартаком" – это отличный день для нас и всех болельщиков "Динамо". И пусть мы в середине таблицы, но оба матчи со "Спартаком" были для нас особенными, играли от ножа. Могло показаться, что у соперника было не так много моментов, но хочу отметить вратаря, Шунин справился. Что касается моего удара с пенальти, то я наверное впервые в карьере за секунду до удара замешкался, куда бить, потому что вратарь стоял до последнего.

В целом сезон получился очень тяжелый, переходный. Вылет в первую лигу был стрессом для всех, и влиться было непросто. После 15 туров шли в подвале. Потом произошли изменения, как тренерские, так и в плане состава. В целом итог положительный, хотя можно было выжать больше.

Победа над "Спартаком" – самое яркое событие. В клубе нам постоянно прививают, что против "Спартака" нужно играть именно так. (Филипп ПАПЕНКОВ)