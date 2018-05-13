Евгений Луценко: "В "Динамо" постоянно прививают, что против "Спартака" нужно играть от ножа"

Нападающий "Динамо" Евгений Луценко, ставший автором победного гола в ворота "Спартака" (1:0), отметил особую значимость успеха для бело-голубых.
– Рады победе над "Спартаком" – это отличный день для нас и всех болельщиков "Динамо". И пусть мы в середине таблицы, но оба матчи со "Спартаком" были для нас особенными, играли от ножа. Могло показаться, что у соперника было не так много моментов, но хочу отметить вратаря, Шунин справился. Что касается моего удара с пенальти, то я наверное впервые в карьере за секунду до удара замешкался, куда бить, потому что вратарь стоял до последнего.
В целом сезон получился очень тяжелый, переходный. Вылет в первую лигу был стрессом для всех, и влиться было непросто. После 15 туров шли в подвале. Потом произошли изменения, как тренерские, так и в плане состава. В целом итог положительный, хотя можно было выжать больше.
Победа над "Спартаком" – самое яркое событие. В клубе нам постоянно прививают, что против "Спартака" нужно играть именно так. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Wild Weasel
Sandy45, что, прям именно из-за того, что "Спартак позорит Россию" в Европе его и не любят??? Если речь о куПках, так никто из наших ничего и не выигрывал в Европе, кроме ЦСКА и Зенита... Что ж теперь за это ненавидеть и Локомотив, и Краснодар, и Кубань с Анжи????
17:46
Sandy45
Спартак позорит Россию Никогда и ничего не выигрывал в Европе, вот его и не любит никто, кроме сектантов.
17:21