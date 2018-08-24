Евгений Луценко: "С детства интересуюсь боями без правил"

Накануне дерби интервью "СЭ" дал форвард "Динамо" Евгений Луценко, чей гол в концовке прошлого сезона лишил "Спартак"​ Лиги чемпионов.

– Читал, что вы любите смотреть бои без правил. Откуда возник такой интерес?

– Наверное, еще с детства. Я ведь сам с 6 до 14 лет занимался каратэ, пока не переехал в интернат, в Москву.

– Какой у вас был пояс?

– Кажется, коричневый. Но это было не боевое каратэ, а традиционное. Ката каратэ. Знаете такое? То есть ты несколько движений показываешь на технику.

– За кого болеете в современных боях без правил?

– Болел за Федора Емельяненко, это же целая эпоха! Сейчас пристально слежу за Хабибом Нурмагомедовым. В октябре ему предстоит бой с Макгрегором. Не могу назвать себя фанатом этого вида спорта, но я им действительно интересуюсь. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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