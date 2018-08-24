Евгений Луценко: "Если вслушаться в рэп, человеку плохо может стать"

Накануне дерби интервью "СЭ" дал форвард "Динамо" Евгений Луценко, чей гол в концовке прошлого сезона лишил "Спартак" Лиги чемпионов.

– Капитан "Спартака" Денис Глушаков в раздевалке команды ставил песню "Фантазер". А что слушают в "Динамо"?

– Ребята помоложе что-то там включают. Но они слушают рэп, что-то иностранное. Я их не понимаю.

– Почему? Другую музыку любите?

– Да я слушаю всего понемногу. Что-то цепляет, что-то – нет.

– А рэп не цепляет?

– Но если реально вслушаться в эти слова, вы вообще представляете, о чем люди поют? Ну вот если просто сесть и подумать? Плохо станет… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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