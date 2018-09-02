Евгений Луценко: "Драка на трибунах? Я не видел, что там было"

Нападающий "Динамо" Евгений Луценко после победы над "Оренбургом" (2:0) в матче 6-го тура РПЛ отметил, что не осуждает болельщиков своей команды, которые устроили драку на трибунах с поклонниками "Анжи". Последние вывесили баннер "Анжи живи".

– Тренер похвалил после матча или сказал не расслабляться?

– Ну как не расслабляться? Три дня выходных дали. В любом случае хочется расслабиться. Он сказал пару банальных слов.

– На трибунах произошла драка, когда болельщики "Динамо" напали на поклонников "Анжи", которые вывесили баннер "Анжи" живи!". Как относитесь ко всей этой ситуации?

– Никак. Не хочу это комментировать. Я не видел, что там было. Если вывесили баннер, наверное, ничего плохого в этом нет.

– То есть вы осуждаете болельщиков "Динамо"?

– Нет, не осуждаю. Я игрок, как я могу об этом что-то говорить? Для меня это безразлично. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)