Евгений Луценко: "Динамо" ожидало, что во втором тайме "Уфа" подсядет"

Нападающий "Динамо" Евгений Луценко после победы над "Уфой" в матче 4-го тура РПЛ (3:0) отметил, что первый тайм команда провалила, а во втором уже играла так, как планировала. Луценко стал автором одного из голов бело-голубых.

– От матча осталось двоякое впечатление. Два тайма получились разными. Радостно от первой победы в сезоне, – сказал Луценко. – Первый тайм мы провалили, а второй провели так, как планировали.

– Вспомните свой гол.

– Принял мяч, остался один на один с защитником, удачно убрал снаряд и забил.

– Насколько сильная была "Уфа"?

– Мы рассчитывали, что гости во втором тайме потеряют активность, потому что играют на два фронта. Во втором тайме они немного подсели физически и мы воспользовались этим.

– Жоаузинью сегодня забил и отдал два голевых паса. Получается серьезное подкрепление.

– Конечно, это же не открытие чемпионата. Все знали, как он играет. Он отдает много голевых передач и сам забивает. Все знали, кого брали. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)