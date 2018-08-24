Евгений Луценко: "Будем давить на молодого вратаря "Спартака"

Накануне дерби интервью "СЭ" дал форвард "Динамо" Евгений Луценко, чей гол в концовке прошлого сезона лишил "Спартак" Лиги чемпионов.

– В чем слабость нынешнего "Спартака"?

– Я пристально за красно-белыми не следил. Бросается в глаза, что в первых четырех турах они ни разу не пропустили. Значит, в защите все порядке. Нам будет непросто впереди. Но это я скорее говорю о преимуществах соперника.

– Молодость Максименко, пока еще недостаточный его опыт – определенный плюс для бело-голубых?

– Думаю, мы обязательно обратим внимание на данный аспект при подготовке. Будем давить на молодого вратаря. Скорее всего, полузащитники станут чаще бить с дальней и средней дистанций. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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