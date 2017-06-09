Евгений Кречетов: "Вандерсон в "Динамо"? Это слухи. Ничего предметного нет"

Исполнительный директор московского "Динамо" Евгений Кречетов опроверг слухи о том, что его клуб интересуется бывшим нападающим "Краснодара" Вандерсоном. При этом он подчеркнул, что значительного обновления состава не ожидается.

– Это слухи. Ничего предметного нет, – цитирует ТАСС Кречетова. – Много новых футболистов не будет, у нас хорошая, сыгранная команда. Усиление будет точечным, на несколько отдельных позиций. Было бы идеально, чтобы новые игроки присоединились к команде уже на сборах, чтобы они были наиграны к началу чемпионата.