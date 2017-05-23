Евгений Кречетов: "Ионов отыграет следующий сезон в "Динамо"

Исполнительный директор "Динамо" Евгений Кречетов заявил, что полузащитник Алексей Ионов после возвращения из ЦСКА, где он выступал на правах аренды, в сезоне-2017/18 будет выступать за бело-голубых. Ранее армейцы объявили о том, что не стали выкупать трансфер хавбека.

– Дела обстоят таким образом, что Алексей возвращается к нам из аренды в ЦСКА, – цитирует "Р-Спорт" Кречетова. – У него долгосрочный контракт, и в следующем сезоне он будет играть в "Динамо". Что касается трансферов, то об этом будет объявлено официально. Пока эта работа ведется, усиливаемся под премьер-лигу.