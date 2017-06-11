Евгений Кречетов: "Экономические реалии принуждают "Динамо" обсуждать снижение зарплаты Ионова"

Исполнительный директор "Динамо" Евгений Кречетов отметил, что полузащитник Алексей Ионов, который провел минувший сезон в аренде в ЦСКА, сможет помочь команде в выполнении поставленных задач. При этом он отметил, что текущее экономическое положение принуждает клуб обсуждать возможное снижение заработной платы игрока.

– Ионов останется в "Динамо"?

– У нас с ним действует долгосрочный контракт. ЦСКА не воспользовался опцией выкупа, поэтому Алексей возвращается к нам. Он – игрок качественный, квалифицированный. Поэтому нет сомнений, что со спортивной точки зрения Ионов сможет нам помочь.

– Будет ли клуб обсуждать с ним возможное снижение заработной платы?

– Такие обсуждения идут постоянно, текущий экономические реалии нас принуждают к этому. Но обсуждение по зарплате – это одна история, а помощь команде – другая. У нас с Ионовым взаимные обязательства по контракту, поэтому помогать нам он все равно будет. А произойдет снижение зарплаты или нет – это мы оставим для нашей "внутренней кухни".

Напомним, что в минувшем сезоне Ионов провел за ЦСКА 23 игры в чемпионате России (три забитый мяча и три голевые передачи), по одной встречи в Кубке и Суперкубке России, а также три матча в Лиге чемпионов (две голевых передачи). Армейцы по окончании сезона имели право первоочередного выкупа 28-летнего полузащитника, однако не воспользовались этой опцией. (Павел ГУРЕВИЧ)