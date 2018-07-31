Евгений Конюхов: "Как отразил удар Чалова? Это моя работа"

Голкипер "Крыльев Советов" Евгений Конюхов поделился впечатлениями после матча первого тура чемпионата России с ЦСКА (0:0).

- Как отразил удар Чалова? Это моя работа. Возможно, удар был не больно хороший, но так вышло. В концовке прошлого чемпионата ФНЛ по 40 000 человек приходило на стадион, поэтому мы были готовы к этому, - сказал вратарь в эфире телеканала "Матч! Премьер". - Задачи на сезон? У нас команда спортсменов, хотим двигаться только к высшим мечтам. Мы хотим двигаться маленькими шагами и побеждать в каждом матче. Мы концентрируемся на себе, под всех специально не подготовишься. Мы футболисты и готовы играть круглый год. Закономерный ли счет? Если так случилось, то закономерный.

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