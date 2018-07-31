21:49 | Футбол — РПЛ

Евгений Конюхов: "Как отразил удар Чалова? Это моя работа"


Голкипер "Крыльев Советов" Евгений Конюхов поделился впечатлениями после матча первого тура чемпионата России с ЦСКА (0:0).

- Как отразил удар Чалова? Это моя работа.  Возможно, удар был не больно хороший, но так вышло. В  концовке прошлого чемпионата ФНЛ по  40 000 человек приходило на стадион, поэтому  мы были готовы к этому, - сказал вратарь в эфире телеканала "Матч! Премьер". -   Задачи на сезон?  У нас команда спортсменов,  хотим двигаться только к высшим мечтам. Мы хотим двигаться маленькими шагами и побеждать в каждом матче. Мы концентрируемся на себе, под всех специально не подготовишься. Мы футболисты и готовы играть круглый год. Закономерный ли счет? Если так случилось, то закономерный.

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Крылья Советов - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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