Евгений Кафельников: "Я вообще не оптимист на вторник по сегодняшней игре"

Российский теннисист Евгений Кафельников сказал, что победа "Спартака" над "Анжи" (1:0) в третьем туре чемпионата России не настраивает его на позитивный лад накануне ответного матча квалификации Лиги чемпионов против ПАОК. В первой игре красно-белые уступили со счетом 2:3.

- Не знаю как вы, друзья мои, а я вообще не оптимист на вторник по сегодняшней игре, - написал спортсмен в Твиттере.

Матч "Спартак" - ПАОК состоится 14 августа и начнется в 20.30 по московскому времени.

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