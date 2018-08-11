23:32 11 августа | Футбол — РПЛ

Евгений Кафельников: "Я вообще не оптимист на вторник по сегодняшней игре"


Российский теннисист Евгений Кафельников сказал, что победа "Спартака" над "Анжи" (1:0) в третьем туре чемпионата России не настраивает его на позитивный лад накануне ответного матча квалификации Лиги чемпионов против ПАОК. В первой игре красно-белые уступили со счетом 2:3.

- Не знаю как вы, друзья мои, а я вообще не оптимист на вторник по сегодняшней игре, - написал спортсмен в Твиттере.

Матч "Спартак" - ПАОК состоится 14 августа и начнется в 20.30 по московскому времени.

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https://twitter.com/KYevgeni/status/1028374711942688768

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