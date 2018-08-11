Евгений Кафельников: "Высказывание отца Еременко? Пусть человек останется при своем мнении"

Экс-первая ракетка мира, известный болельщики "Спартака" Евгений Кафельников после победы над "Анжи" (1:0) в матче 3-го тура РПЛ отметил, что первое удаление у махачкалинцев было, а момент со вторым он не видел.

– Как можно не обыграть соперника, когда он остается вдевятером? – начал Кафельников.

– Удаления у "Анжи" по делу?

– Я не смотрел повтор, поэтому не знаю. Первое, мне кажется, было, а второго не видел.

– Вы читали интервью отца Еременко, в котором он вам ответил?

– Нет, не читал. А что он мне ответил?

– Он сказал, что странно, когда Кафельниковы-Вафельниковы высказываются и посоветовал вам обратить внимание на свою семью, в свой огород.

– Я не хочу это комментировать. Пусть человек останется при своем мнении. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)