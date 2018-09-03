Евгений Кафельников: "Видимо, в "Спартаке" есть какие-то подводные течения, из-за которых Ханни не играет"

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что атака красно-белых потеряла в качестве в связи с уходом из клуба Квинси Промеса и подчеркнул, что полузащитник Софьян Ханни заслужил шанс на место в стартовом составе. Кафельников в своём Твиттере поддержал Ханни, сыгравшего в сезоне-2018/19 только один матч, футболист ретвитнул запись.

- Как я уже писал вчера в Твиттере, без Промеса "Спартак" выглядит на поле беспомощно в атаке, - сказал Кафельников. - Мне с моим дилетантским футбольным взглядом так кажется.

- Как бороться с проблемой?

- Это должен решать главный тренер. Если он считает, что ничего страшного в отсутствии Квинси нет, то пусть считает так. Значит, Каррера знает, как все исправить.

- Стоило ли дать шанс Ханни после ухода Промеса?

- Конечно - дать алжирцу возможность проявить себя, но, видимо, есть какие-то непонятные подводные течения, из-за которых Софьян не играет.

Напомним, 27-летний Ханни подписал со "Спартаком" контракт на 3,5 года в январе 2018. За все время Софьян 8 раз вышел на поле в составе красно-белых, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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