Евгений Кафельников: "В таком "Спартаке" и Дзюба заиграл бы"

Олимпийский чемпион Сиднея по теннису, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников иронично отреагировал на слова главного тренера "Астаны" о том, что полузащитник Патрик Твумаси смог бы проявить себя в составе красно-белых. По словам Кафельникова, в этой команде смог бы снова заиграть и нападающий "Зенита" Артем Дзюба.
Ранее сообщалось, что Твумаси может перейти в "Спартак" во время зимнего трансферного окна, если спартаковцы продадут Квинси Промеса.
"Так в таком "Спартаке" и Дзюба вновь заиграл бы", – написал Кафельников.
Напомним, что Дзюба был игроком "Спартака" с 2006 по 2015 год, после чего перешел в "Зенит". В текущем сезоне в составе сине-бело-голубых форвард провел 24 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал три голевые передачи.
Тренер "Астаны" считает, что Твумаси легко заиграл бы в "Спартаке"//
СМИ: полузащитник "Астаны" может перейти в "Спартак"
tarkys
Гон
15:01
Don
И да Ю.Ю. не забывай: Асмарал - Зенит 8:3, Динамо Москва - Зенит 7:1, это тебе не Ливерпулю в ЛЧ проигрывать, да?))))) Не забывается, не забывается такое никогда))) И ещё рекорды пребывания в первой лиге: аж 14 раз))) Рекордсмены)))
14:53
Honest Spartak
Не надо оно нам)
14:22
Несвин
Опять Женёк в запой ушел.
12:40
shpasic
инсайд от Кафельникова: Дзюба возвращается в Спартак!
12:35
Крюков Сергей
Ю.Ю. ========= Привет! Да и сам Кафельников среди полевиков не затерялся бы. А заиграли бы Маратка да Авантадж Чеснокофф)
12:34
Ю.Ю.
Да, что там Дзюба, и Коутинью с Салахом не затерялись бы.
12:31
Tribunal Z
Протрезвел после Ливерпуля и вылез снова разглагольствовать
12:28
SpaMan
отрубите его уже от интернетов
12:17