12:12 | Футбол — РФПЛ

Евгений Кафельников: "В таком "Спартаке" и Дзюба заиграл бы"

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Олимпийский чемпион Сиднея по теннису, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников иронично отреагировал на слова главного тренера "Астаны" о том, что полузащитник Патрик Твумаси смог бы проявить себя в составе красно-белых. По словам Кафельникова, в этой команде смог бы снова заиграть и нападающий "Зенита" Артем Дзюба.

Ранее сообщалось, что Твумаси может перейти в "Спартак" во время зимнего трансферного окна, если спартаковцы продадут Квинси Промеса.

"Так в таком "Спартаке" и Дзюба вновь заиграл бы", – написал Кафельников.

Напомним, что Дзюба был игроком "Спартака" с 2006 по 2015 год, после чего перешел в "Зенит". В текущем сезоне в составе сине-бело-голубых форвард провел 24 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал три голевые передачи.

Тренер "Астаны" считает, что Твумаси легко заиграл бы в "Спартаке"//
СМИ: полузащитник "Астаны" может перейти в "Спартак"

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КОММЕНТАРИИ (9)
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tarkys

Гон

15:01

Don

И да Ю.Ю. не забывай: Асмарал - Зенит 8:3, Динамо Москва - Зенит 7:1, это тебе не Ливерпулю в ЛЧ проигрывать, да?))))) Не забывается, не забывается такое никогда))) И ещё рекорды пребывания в первой лиге: аж 14 раз))) Рекордсмены)))

14:53

Honest Spartak

Не надо оно нам)

14:22

Несвин

Опять Женёк в запой ушел.

12:40

shpasic

инсайд от Кафельникова: Дзюба возвращается в Спартак!

12:35

Крюков Сергей

Ю.Ю. ========= Привет! Да и сам Кафельников среди полевиков не затерялся бы. А заиграли бы Маратка да Авантадж Чеснокофф)

12:34

Ю.Ю.

Да, что там Дзюба, и Коутинью с Салахом не затерялись бы.

12:31

Tribunal Z

Протрезвел после Ливерпуля и вылез снова разглагольствовать

12:28

SpaMan

отрубите его уже от интернетов

12:17