Евгений Кафельников: "В таком "Спартаке" и Дзюба заиграл бы"

Олимпийский чемпион Сиднея по теннису, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников иронично отреагировал на слова главного тренера "Астаны" о том, что полузащитник Патрик Твумаси смог бы проявить себя в составе красно-белых. По словам Кафельникова, в этой команде смог бы снова заиграть и нападающий "Зенита" Артем Дзюба.

Ранее сообщалось, что Твумаси может перейти в "Спартак" во время зимнего трансферного окна, если спартаковцы продадут Квинси Промеса.

"Так в таком "Спартаке" и Дзюба вновь заиграл бы", – написал Кафельников.

Напомним, что Дзюба был игроком "Спартака" с 2006 по 2015 год, после чего перешел в "Зенит". В текущем сезоне в составе сине-бело-голубых форвард провел 24 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал три голевые передачи.

Тренер "Астаны" считает, что Твумаси легко заиграл бы в "Спартаке"//

СМИ: полузащитник "Астаны" может перейти в "Спартак"