Евгений Кафельников: "Уважаю Карпина. Но и при нем "Спартак" останется там же, где и был…"

Известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера красно-белых Валерия Карпина.

– Мне сложно тут что-то комментировать. Не могу говорить о возможном новом тренере, пока внутри клуба не разберутся, что они вообще хотят?

– Выбирают между Карпиным и Кононовым.

– А что толку?

– Не видите разницы?

– Я еще раз говорю: от перемены мест слагаемых сумма не меняется.

– В смысле?

– "Спартак", как и был, извините меня, в заднице, так там и останется…

– Почему?

– С такими игроками ничего не добьешься. При всем уважении к Валере, ничего он не сделает с этой командой.

– А вы поймете Карпина, если он согласится вернуться? Все-таки Федун называл его сбитым летчиком…

– Уф… Вы знаете, каждый сам вправе принимать решения. Если Валера примет предложение, то ОК. Наверняка у него будут основания ответить согласием или отказать. Все от него зависит.

– И Карпин ничего не изменит?

– Нет. Пока в "Спартаке" не появятся люди, которые искренне болеют за эту команду, толку не будет.

– Но, может быть, Карпин своей харизмой встряхнет команду?

– Нет, не сделает…(Виталий Айрапетов)