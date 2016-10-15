Евгений Кафельников: "Спартаку" подсуживают"

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников в своем твиттере прокомментировал удаление защитника "Ростова" Федора Кудряшова в гостевом матче 10-го тура чемпионата России против "Спартака". Известный болельщик красно-белых написал: "Нам подсуживают".
Напомним, Кудряшов получил прямую красную карточку от арбитра из Санкт-Петербурга Владислава Безбородова за фол против Романа Зобнина в компенсированное время первого тайма.
Нам подсуживают– Кафельников Евгений (@KYevgeni) 15 октября 2016 г.
Птицuk
sarkis1957 grimbo_________ А когда же справедливость восторжествует для Ростова?! И почему справедливость для Спартака должна восторжествовать за счет КОГО-то?!! Странная логика.... ------------------------- Конечно не должно быть такого, но нельзя сравнивать эти две игры! Иванов засуживал Спартак всю игру, а Безбородов возможно ошибся всего один раз с удалением Кудряшова, при том что Кудряшов вполне мог ещё одну карточку получить и раньше! Он как я помню удалялся ещё и в Тереке против Урала за такое же нарушение, потому что играет грубо и машет ногами как мельница. Но главное - оба этих ошибочных судейства - льют воду на мельницу Зенита! Если бы Ростов выиграл - вполне могла сложиться ситуация, что кто-то из пары Зенит- ЦСКА - не попадает в ЛЧ из-за Ростова!
22:29
джо
Почему никто не оценит игру Кудряшова в целом,до удаления ,пытался лежа пнуть Зобнина,но не попал.Вообще против Спартака он выходит заряженый на грубость,еще в играх за Терек заметил.
22:28
футбол2018
А Ростов просто молодцы!!!! Играя в девятиром могли даже выиграть!!!Удачи с Атлетико!!!
22:20
Птицuk
Веефника 22:07 ------------------- Вафельника, удаление Кришито Спартак может быть и не использовал бы, хотя в игре всё бывает! Просто этот момент - удаление Наваса за абсолютно такое же нарушение - и в такой же ситуации с карточкой - чётко показал - как судят Зенит - и как - все остальные клубы! Просто момент с удалением это отчетливо выпятил, то, что Иванов подзасуживал Зениту не в одном этом моменте, а всю игру.
22:18
vvs_70
Мое мнение Кудряшов наиграл на карточку еще ранее, несколько раз его просто простил судья, а край был прямая нога в бедро. Но, в связи с предыдущей игрой и судействе в игре Зенит-Спартак, споров будет масса.
22:15
sarkis1957
grimbo_________ А когда же справедливость восторжествует для Ростова?! И почему справедливость для Спартака должна восторжествовать за счет КОГО-то?!! Странная логика....
22:13
Птицuk
Почему Безбородов судил в пользу Спартака? Дэ Биллы, он судил не в пользу Спартака, а ПРОТИВ Ростова! Ростов в прошлом сезоне оставил Зенит без ЛЧ - вот вам и ответка - наказание в этом сезоне! Как и в прошлой игре Зенит-Спартак, как в игре Зенит - Ростов - все было решено не на поле, а в кабинетах. ЦСКа играет договорняк с Уфой, Ростов не по игре проигрывает Спартаку - когда же мы увидим игру, результат в которой будет без влияния извне? Извне - потому что и судьи в этих матчах тоже ничего не решали - они выполняют команду сверху - обеспечить Зениту и ЦСКа опыт игры с лучшими командами Европы в ЛЧ - потому что именно в этих клубах играют большинство игроков сборной. Весь наш футбол - государственный, содержится на государственные деньги - поэтому будет так, как считает нужным государство, то есть чиновники.
22:13
Веефника
Да, у Спартака высокий потенциал разыгрывать лишнего. Сегодня все это увидели. Удаление Кришито за 5 мин. до конца матча никак бы не повлияло ни на исход того матча, ни на окончательный счет. Спартаку Ростов мог спокойно забить и ввосьмером.
22:07
grimbo
Я нейтральный любитель футбола. Считаю, что карточка оранжевая. И судья имел право показать как желтую, так и красную. Показал красную. И был прав. Для Спартака восторжествовала справедливость за неудаление Кришито.
21:57
Cantona~~
И да, в сравнении с Уфой и Оренбургом, не говоря уж о хабаровской команде бабьего тренера, Ростов сыграл помягче, почему в тех матчах не было по три удаления - вопрос к самому продажному судилке всех времен - Вальку Иванову, позору судейского корпуса, переплюнул в качестве руководителя даже Розетти, а тот вообще болван был.))
21:56
jano
Хоть один нормальный человек.
21:55
vmelk416
HelmutBaldares' у. Ты баран и путаешь причину и следствие, 30 серебрянников заплатили уже за прошлый зенитовский матч, а это позорная попытка замазать всем глаза
21:55
Cantona~~
ивановское судейство надолго видать станет примером сажания на свисток одной команды и выполнения задания за какую то мзду. Безбородов удалил Кудряшова, фол безусловно был, чем вообще занимался Федор откинув голову назад и выпрыгивая вперед прямой ногой - вопрос, но в любом случае это желтая карточка минимум. Во втором тайме судья восстановил равновесие влепив желтую карточку Комбарову за то, что его сбил в штрафной Ростова защитник. С Навасом вопросов вообще нет. Видно насколько судильские штучки в трех матчах подряд подкосили команду, да еще и Промес выбыл, поэтому победа на миллион, безусловно. С победой красно-белые, чемпионат начался заново, с нуля.
21:53
vmelk416
Болею за Спартак, но удаление Кудряшова позорное. Правда это лишь доказывает продажность судейского корпуса, я в своём комментарии после назначения питерского судьи писал, что это отмазка за предыдущий матч, и это ещё раз подтверждает ангажированность в матче с зенитом и отдача долга, правда запах у этой отдачи очень тухлый. Считаю, что ни Зениту ни Спартаку такое судейство не нужно, оно нужно только для продажных чиновников, которые существуют в параллельной вселенной.
21:51
Петя
Кафельников, ты в футболе ноль! От было единственно правильное судейство антифутбола. Ростов, Уфа, Оренбург и некоторые другие играют в обычный антифутбол! В каждой игре по правилам надо удалять пол команды. Но арбитры бояться потерять свои бабки и нивелируют нарушения. Пока Навасов, Кудряшовых, Верблумов и пр. не заставят играть в футбол нашему футболу НИЧЕГО не светит!
21:51
HelmutBaldares
Да... сегодня я лишний раз убедился что мясу и в этом сезоне ничего не светит. ПОЗОРИЩЕ. Безбородов, наверное свои 30 серебреников щас пересчитывает... Ростову - респект, уверен, что при равных составах размазали бы свиней.
21:50
машинист123рус
Позорище....А Ростов сейчас самая организованная команда чемпионата ей бы деньжат побольше ...
21:37
ivus
Ребят, как болельщик Спартака говорю, такого судейства нам не надо. Да Иванов накосячил в матче с Зенитом, но зачем долги отдавать, нужно судить справедливо. Федьку не должен был удалять Безбородов. Наваса удалил справедливо. Но очень много косяков опять. Не знаю что делают с нашим футболом.
21:36
Форте пьяный
Какое СВИНСТВО...
21:36
rob3906
Гуру1974 =================================== Не знаю про Пошливы, но вы-то в ваши годы неужели на самом деле считаете, что за границей нет коррупции, всё всегда по закону и т. п.? Эхе-хе...
21:34
Гетеродин
Вот позорная победа.
21:31
Бердыев крут
Спартаку иначе не поможешь!Надо же этим мешкам как то помогать а помочь можно только так.В лиге европы этим мешкам никто не помогал же.
21:22
and0508
ВСЕ ДОВОЛЬНЫ СУДЕЙСТВОМ ? А СПАРТАК ? НУЛЕВЫЕ ВЫ ....ЖАЛЬ НОБОА НЕ ЗАБИЛ
21:19
CanagliaVova
Омерзительно
21:13
Гуру1974
Вы уж извините, но мне кажется, какой бы я ни был патриот, но из этого дерьма нас вытащат только иностранцы. Так что я пошливы понимаю. Если мы не может сказать "нет" нашим коррупционерам, пусть им скажут "нет" ВАДА, ФИФА, УЕФА и т.п. Пора очищаться, господа. Иначе конца края этому беспределу, причем во всем отечестве не будет. У меня приятель пособие получить не может 2-й год: мол давай 200 000 нам и мы тебе завтра его заплатим... Ну это так к слову.
21:11
nyyka
Ну что, господин Родионов, теперь скажет? После Зенита бедные мясные ныли всем народом))) Послушаем теперь...
20:58
zhenka20021981
пошливы, тебя судя по комментариям, отец лет десять назад в немецию еще в яйцах вывез...кусок .....
20:53
katayama
Есть ещё среди болел "Спартака",справедливые.
20:52
пошливы
Представитель судейской комиссии ФИФА на матче: " ...Зобнин умышленно - видя замах в падении игрока Ростова- двинулся на его ногу и уже уперся в неё в конце эпизода. Судья обязан был наказать Зобнина за умышленный фол и попытку нанести травму сопернику. А судья судя про решению - коррупционер и взяточник. Теперь мне понятна позиция WADA к российскому спорту."...
20:49
Циничный
На 15 минуте ЗеЛуиш в прыжке бьет локтем соперника - 100% должна быть ЖК, но только штрафной. На 18 минуте после нарушения игрок Ростова установил мяч для пробития штрафного, но Маурисио не только мешает пробить, а просто берет мяч в руки и убегает с мячом в руках - 100% должна быть ЖК, но её нет...
20:41