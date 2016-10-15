Евгений Кафельников: "Спартаку" подсуживают"

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников в своем твиттере прокомментировал удаление защитника "Ростова" Федора Кудряшова в гостевом матче 10-го тура чемпионата России против "Спартака". Известный болельщик красно-белых написал: "Нам подсуживают".

Напомним, Кудряшов получил прямую красную карточку от арбитра из Санкт-Петербурга Владислава Безбородова за фол против Романа Зобнина в компенсированное время первого тайма.

Нам подсуживают – Кафельников Евгений (@KYevgeni) 15 октября 2016 г.

Трансляция матча "Спартак" - "Ростов"