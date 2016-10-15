20:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Евгений Кафельников: "Спартаку" подсуживают"

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Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников в своем твиттере прокомментировал удаление защитника "Ростова" Федора Кудряшова в гостевом матче 10-го тура чемпионата России против "Спартака". Известный болельщик красно-белых написал: "Нам подсуживают".

Напомним, Кудряшов получил прямую красную карточку от арбитра из Санкт-Петербурга Владислава Безбородова за фол против Романа Зобнина в компенсированное время первого тайма.

Трансляция матча "Спартак" - "Ростов"

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КОММЕНТАРИИ (31)
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Птицuk

sarkis1957 grimbo_________ А когда же справедливость восторжествует для Ростова?! И почему справедливость для Спартака должна восторжествовать за счет КОГО-то?!! Странная логика.... ------------------------- Конечно не должно быть такого, но нельзя сравнивать эти две игры! Иванов засуживал Спартак всю игру, а Безбородов возможно ошибся всего один раз с удалением Кудряшова, при том что Кудряшов вполне мог ещё одну карточку получить и раньше! Он как я помню удалялся ещё и в Тереке против Урала за такое же нарушение, потому что играет грубо и машет ногами как мельница. Но главное - оба этих ошибочных судейства - льют воду на мельницу Зенита! Если бы Ростов выиграл - вполне могла сложиться ситуация, что кто-то из пары Зенит- ЦСКА - не попадает в ЛЧ из-за Ростова!

22:29

джо

Почему никто не оценит игру Кудряшова в целом,до удаления ,пытался лежа пнуть Зобнина,но не попал.Вообще против Спартака он выходит заряженый на грубость,еще в играх за Терек заметил.

22:28

футбол2018

А Ростов просто молодцы!!!! Играя в девятиром могли даже выиграть!!!Удачи с Атлетико!!!

22:20

Птицuk

Веефника 22:07 ------------------- Вафельника, удаление Кришито Спартак может быть и не использовал бы, хотя в игре всё бывает! Просто этот момент - удаление Наваса за абсолютно такое же нарушение - и в такой же ситуации с карточкой - чётко показал - как судят Зенит - и как - все остальные клубы! Просто момент с удалением это отчетливо выпятил, то, что Иванов подзасуживал Зениту не в одном этом моменте, а всю игру.

22:18

vvs_70

Мое мнение Кудряшов наиграл на карточку еще ранее, несколько раз его просто простил судья, а край был прямая нога в бедро. Но, в связи с предыдущей игрой и судействе в игре Зенит-Спартак, споров будет масса.

22:15

sarkis1957

grimbo_________ А когда же справедливость восторжествует для Ростова?! И почему справедливость для Спартака должна восторжествовать за счет КОГО-то?!! Странная логика....

22:13

Птицuk

Почему Безбородов судил в пользу Спартака? Дэ Биллы, он судил не в пользу Спартака, а ПРОТИВ Ростова! Ростов в прошлом сезоне оставил Зенит без ЛЧ - вот вам и ответка - наказание в этом сезоне! Как и в прошлой игре Зенит-Спартак, как в игре Зенит - Ростов - все было решено не на поле, а в кабинетах. ЦСКа играет договорняк с Уфой, Ростов не по игре проигрывает Спартаку - когда же мы увидим игру, результат в которой будет без влияния извне? Извне - потому что и судьи в этих матчах тоже ничего не решали - они выполняют команду сверху - обеспечить Зениту и ЦСКа опыт игры с лучшими командами Европы в ЛЧ - потому что именно в этих клубах играют большинство игроков сборной. Весь наш футбол - государственный, содержится на государственные деньги - поэтому будет так, как считает нужным государство, то есть чиновники.

22:13

Веефника

Да, у Спартака высокий потенциал разыгрывать лишнего. Сегодня все это увидели. Удаление Кришито за 5 мин. до конца матча никак бы не повлияло ни на исход того матча, ни на окончательный счет. Спартаку Ростов мог спокойно забить и ввосьмером.

22:07

grimbo

Я нейтральный любитель футбола. Считаю, что карточка оранжевая. И судья имел право показать как желтую, так и красную. Показал красную. И был прав. Для Спартака восторжествовала справедливость за неудаление Кришито.

21:57

Cantona~~

И да, в сравнении с Уфой и Оренбургом, не говоря уж о хабаровской команде бабьего тренера, Ростов сыграл помягче, почему в тех матчах не было по три удаления - вопрос к самому продажному судилке всех времен - Вальку Иванову, позору судейского корпуса, переплюнул в качестве руководителя даже Розетти, а тот вообще болван был.))

21:56

jano

Хоть один нормальный человек.

21:55

vmelk416

HelmutBaldares' у. Ты баран и путаешь причину и следствие, 30 серебрянников заплатили уже за прошлый зенитовский матч, а это позорная попытка замазать всем глаза

21:55

Cantona~~

ивановское судейство надолго видать станет примером сажания на свисток одной команды и выполнения задания за какую то мзду. Безбородов удалил Кудряшова, фол безусловно был, чем вообще занимался Федор откинув голову назад и выпрыгивая вперед прямой ногой - вопрос, но в любом случае это желтая карточка минимум. Во втором тайме судья восстановил равновесие влепив желтую карточку Комбарову за то, что его сбил в штрафной Ростова защитник. С Навасом вопросов вообще нет. Видно насколько судильские штучки в трех матчах подряд подкосили команду, да еще и Промес выбыл, поэтому победа на миллион, безусловно. С победой красно-белые, чемпионат начался заново, с нуля.

21:53

vmelk416

Болею за Спартак, но удаление Кудряшова позорное. Правда это лишь доказывает продажность судейского корпуса, я в своём комментарии после назначения питерского судьи писал, что это отмазка за предыдущий матч, и это ещё раз подтверждает ангажированность в матче с зенитом и отдача долга, правда запах у этой отдачи очень тухлый. Считаю, что ни Зениту ни Спартаку такое судейство не нужно, оно нужно только для продажных чиновников, которые существуют в параллельной вселенной.

21:51

Петя

Кафельников, ты в футболе ноль! От было единственно правильное судейство антифутбола. Ростов, Уфа, Оренбург и некоторые другие играют в обычный антифутбол! В каждой игре по правилам надо удалять пол команды. Но арбитры бояться потерять свои бабки и нивелируют нарушения. Пока Навасов, Кудряшовых, Верблумов и пр. не заставят играть в футбол нашему футболу НИЧЕГО не светит!

21:51

HelmutBaldares

Да... сегодня я лишний раз убедился что мясу и в этом сезоне ничего не светит. ПОЗОРИЩЕ. Безбородов, наверное свои 30 серебреников щас пересчитывает... Ростову - респект, уверен, что при равных составах размазали бы свиней.

21:50

машинист123рус

Позорище....А Ростов сейчас самая организованная команда чемпионата ей бы деньжат побольше ...

21:37

ivus

Ребят, как болельщик Спартака говорю, такого судейства нам не надо. Да Иванов накосячил в матче с Зенитом, но зачем долги отдавать, нужно судить справедливо. Федьку не должен был удалять Безбородов. Наваса удалил справедливо. Но очень много косяков опять. Не знаю что делают с нашим футболом.

21:36

Форте пьяный

Какое СВИНСТВО...

21:36

rob3906

Гуру1974 =================================== Не знаю про Пошливы, но вы-то в ваши годы неужели на самом деле считаете, что за границей нет коррупции, всё всегда по закону и т. п.? Эхе-хе...

21:34

Гетеродин

Вот позорная победа.

21:31

Бердыев крут

Спартаку иначе не поможешь!Надо же этим мешкам как то помогать а помочь можно только так.В лиге европы этим мешкам никто не помогал же.

21:22

and0508

ВСЕ ДОВОЛЬНЫ СУДЕЙСТВОМ ? А СПАРТАК ? НУЛЕВЫЕ ВЫ ....ЖАЛЬ НОБОА НЕ ЗАБИЛ

21:19

CanagliaVova

Омерзительно

21:13

Гуру1974

Вы уж извините, но мне кажется, какой бы я ни был патриот, но из этого дерьма нас вытащат только иностранцы. Так что я пошливы понимаю. Если мы не может сказать "нет" нашим коррупционерам, пусть им скажут "нет" ВАДА, ФИФА, УЕФА и т.п. Пора очищаться, господа. Иначе конца края этому беспределу, причем во всем отечестве не будет. У меня приятель пособие получить не может 2-й год: мол давай 200 000 нам и мы тебе завтра его заплатим... Ну это так к слову.

21:11

nyyka

Ну что, господин Родионов, теперь скажет? После Зенита бедные мясные ныли всем народом))) Послушаем теперь...

20:58

zhenka20021981

пошливы, тебя судя по комментариям, отец лет десять назад в немецию еще в яйцах вывез...кусок .....

20:53

katayama

Есть ещё среди болел "Спартака",справедливые.

20:52

пошливы

Представитель судейской комиссии ФИФА на матче: " ...Зобнин умышленно - видя замах в падении игрока Ростова- двинулся на его ногу и уже уперся в неё в конце эпизода. Судья обязан был наказать Зобнина за умышленный фол и попытку нанести травму сопернику. А судья судя про решению - коррупционер и взяточник. Теперь мне понятна позиция WADA к российскому спорту."...

20:49

Циничный

На 15 минуте ЗеЛуиш в прыжке бьет локтем соперника - 100% должна быть ЖК, но только штрафной. На 18 минуте после нарушения игрок Ростова установил мяч для пробития штрафного, но Маурисио не только мешает пробить, а просто берет мяч в руки и убегает с мячом в руках - 100% должна быть ЖК, но её нет...

20:41

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