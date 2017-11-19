Евгений Кафельников: "Спартак" поставит на место "будущих" чемпионов России"

Олимпийский чемпион-2000 по теннису, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников выразил уверенность, что красно-белым удастся победить "Зенит" в домашнем матче 18-го тура чемпионата России. Сегодня питерцы разгромили "Тосно" - 5:0.

"Ну мы поставим на место 27-го ноября "будущих" чемпионов России", - написал Кафельников в Твиттере.