Евгений Кафельников: "Спартак" поставит на место "будущих" чемпионов России"

Олимпийский чемпион-2000 по теннису, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников выразил уверенность, что красно-белым удастся победить "Зенит" в домашнем матче 18-го тура чемпионата России. Сегодня питерцы разгромили "Тосно" - 5:0.
"Ну мы поставим на место 27-го ноября "будущих" чемпионов России", - написал Кафельников в Твиттере.
Ну мы 🔴⚪️ поставим на место в 27го ноября "будущих" чемпионов России😉– Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 19 ноября 2017 г.
aleksart-spb
kaduly Кафельникова надо с Пановым свести,это будет такой твикс,ДА ЭТО БУДЕТ ТРЭШ-ШАПИТО)
21:29
aleksart-spb
kaduly Кафельникова надо с Пановым свести,это будет такой твикс\\\да уж это будет трэш шапито)))
21:26
Vicdoc
Может спартаковские фаны сами этого клоуна успокоят?
21:25
aleksart-spb
смешно мы чемпиона уже нагнули 5-1 зри в корень!
21:22
kaduly
Кафельникова надо с Пановым свести,это будет такой твикс
21:20
kjgfnf
В который раз убеждаюсь звёзды завели детей и бросили денежками только подпитывают а она снежка просит. А папа следит кому зеня меньше забьёт или комбар когда опустится.
21:16
баламошка
Легко, Первая Ракетка дело говорит.
21:15
shpasic
сами себя на место поставят?
21:14
Slim Taller
Наркоша воспрял нынче духом,пущай помечтает.
21:14
BT1979
Учитывая, что Евгений уже давно проявляет себя вербальным специалистом по газификации луж, за исход воскресного матча стало тревожно...
21:12
Джон....Сильвер
Скорей всего так и будет.
21:10
rusfed 2.0
Можно уже и следующий твит из лагеря интеллектуально одаренных цитировать. Кафельников: "Вазелином запаситесь на понедельник 27е ноября"
21:09
knyaz boltconskiy
А если нет,Женёк? Опять будешь кричать-"Федун,продай Спартак!"?
21:09
Андрей133
Господи, спасибо, что это чудо не за Зенит топит
21:07