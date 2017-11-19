21:01 | Футбол — РФПЛ

Евгений Кафельников: "Спартак" поставит на место "будущих" чемпионов России"

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Олимпийский чемпион-2000 по теннису, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников выразил уверенность, что красно-белым удастся победить "Зенит" в домашнем матче 18-го тура чемпионата России. Сегодня питерцы разгромили "Тосно" - 5:0.

"Ну мы поставим на место 27-го ноября "будущих" чемпионов России", - написал Кафельников в Твиттере.

Зенит - Тосно

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (14)
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aleksart-spb

kaduly Кафельникова надо с Пановым свести,это будет такой твикс,ДА ЭТО БУДЕТ ТРЭШ-ШАПИТО)

21:29

aleksart-spb

kaduly Кафельникова надо с Пановым свести,это будет такой твикс\\\да уж это будет трэш шапито)))

21:26

Vicdoc

Может спартаковские фаны сами этого клоуна успокоят?

21:25

aleksart-spb

смешно мы чемпиона уже нагнули 5-1 зри в корень!

21:22

kaduly

Кафельникова надо с Пановым свести,это будет такой твикс

21:20

kjgfnf

В который раз убеждаюсь звёзды завели детей и бросили денежками только подпитывают а она снежка просит. А папа следит кому зеня меньше забьёт или комбар когда опустится.

21:16

баламошка

Легко, Первая Ракетка дело говорит.

21:15

shpasic

сами себя на место поставят?

21:14

Slim Taller

Наркоша воспрял нынче духом,пущай помечтает.

21:14

BT1979

Учитывая, что Евгений уже давно проявляет себя вербальным специалистом по газификации луж, за исход воскресного матча стало тревожно...

21:12

Джон....Сильвер

Скорей всего так и будет.

21:10

rusfed 2.0

Можно уже и следующий твит из лагеря интеллектуально одаренных цитировать. Кафельников: "Вазелином запаситесь на понедельник 27е ноября"

21:09

knyaz boltconskiy

А если нет,Женёк? Опять будешь кричать-"Федун,продай Спартак!"?

21:09

Андрей133

Господи, спасибо, что это чудо не за Зенит топит

21:07