Евгений Кафельников: "Шесть месяцев назад Карреру боготворили, а сейчас уже ему замену хотят"

Легендарный теннисист и известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников считает, что главный тренер Массимо Каррера должен продожить работу с команду. По его словам, итальянец возьмет еще не один трофей в Европе.

"Какие же все убогие! Шесть месяцев назад Карреру боготворили, а сейчас уже ему замену хотят. Каррера ещё не один трофей возьмет в Европе! Вы эти мои слова еще вспомните, господа футбольные "эксперты" и журналисты. На месте владельца оштрафовал бы каждого на месячную зарплату за такую игру. Вот тогда бы и "бунтарь" объявился сразу на корабле", – написал на своей странице в Твиттере Кафельников.

Напомним, в матче 10-го тура чемпионата России против "Тосно" "Спартак" упустил победу, играя в большинстве с 29-й минуты, когда за фол последней надежды был удален Виталий Шахов. Тосненцы забили за 4 минуты два гола.